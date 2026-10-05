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Из каких материалов делают смесители в России и кто их производит

Из каких материалов делают смесители в России и кто их производит

Материал, из которого изготовлен смеситель, напрямую влияет на его прочность, долговечность, внешний вид и устойчивость к коррозии.

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