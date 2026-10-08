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Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для переговоров с Путиным в октябре

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для переговоров с Путиным в октябре

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут отправиться в Москву в конце октября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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