На Кубани вдове погибшего в СВО, оставшейся без дома, выплатили 14 млн рублей

Также женщине назначили пенсию по потере кормильца.В Краснодарском крае вдове погибшего мобилизованного из Краснодара Аршака Мкртчяна, который защищал Отечество в ходе СВО, выплатили свыше 14 млн рублей господдержки.
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