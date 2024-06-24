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Жестокое обращение с робособаками показали на видео. В учебных целях

Жестокое обращение с робособаками показали на видео. В учебных целях

Компания Unitree Robotics продемонстрировала в свежем видеоролике процесс обучения своих робопсов, который выглядит довольно жестокоРазработчики компании Unitree Robotics, как мы теперь можем наблюдать в новом фирменном видео, не церемонятся со своими роботами — они бьют их палками, пинают ногами и бросают на землю.

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