Жестокое обращение с робособаками показали на видео. В учебных целях

Компания Unitree Robotics продемонстрировала в свежем видеоролике процесс обучения своих робопсов, который выглядит довольно жестокоРазработчики компании Unitree Robotics, как мы теперь можем наблюдать в новом фирменном видео, не церемонятся со своими роботами — они бьют их палками, пинают ногами и бросают на землю.