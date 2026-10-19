Один из наиболее популярных представителей краснокнижных ладожских нерп – самец по кличке Крошик, не так давно выпущенный в естественную среду обитания после десятилетнего пребывания в петербургском центре реабилитации, – с 1 ноября исчезнет с радаров специалистов.