Призрак большого леса Посмотрел на выходных родные российские СМИ по результатам применения "орешника" по Южмашу и стало на душе тоскливо.
Зачем из Путина рисуют антихриста
Комментарии
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Алексей Тан
Зачем из Путина рисуют антихриста ============== Под писание Апокалипсиса, Иоанна Богослова подгоняют!! -"... и с неба огонь возводил".... а почему то ... ЕВРЕИ не любят, своего Машиаха (Гитлера) вспоминать... А это ОН ПЕРВЫЙ начал, массовые бомбардировки городов авиацией!... "огонь с неба возводить".... а в последствии и в Сирии и в Ираке, Сербии... вообще в мире как в Японии... только с неба всё и уничтожал... (их Машиах).
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9 час.
Алексей Тан
А ЭТО правильно вспоминать о. еврее-коммуняков си-си-си-ре... особенно в первую половину века 20-ого.
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9 час.
Владимир Негода
залезли в этот дебильно - воровской капитализм , теперь плоды пожинаем .... все 30 лет только и воюем и конца и края не видать !
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5 час.
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