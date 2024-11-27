Алексей Тан

Зачем из Путина рисуют антихриста ============== Под писание Апокалипсиса, Иоанна Богослова подгоняют!! -"... и с неба огонь возводил".... а почему то ... ЕВРЕИ не любят, своего Машиаха (Гитлера) вспоминать... А это ОН ПЕРВЫЙ начал, массовые бомбардировки городов авиацией!... "огонь с неба возводить".... а в последствии и в Сирии и в Ираке, Сербии... вообще в мире как в Японии... только с неба всё и уничтожал... (их Машиах).