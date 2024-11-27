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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Evgenija Palette
    Да что там говорить? Надо менять всю эту сволочь... И первой - ОТОГНАТЬ ОТ КОРМУШКИ ЭТУ ПСИХОПАТКУ ГЕРБЕР и ей подобн..."Азиатский кагана...
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Зачем из Путина рисуют антихриста

Зачем из Путина рисуют антихриста

Призрак большого леса Посмотрел на выходных родные российские СМИ по результатам применения "орешника" по Южмашу и стало на душе тоскливо.

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Комментарии
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Алексей Тан
Зачем из Путина рисуют антихриста ============== Под писание Апокалипсиса, Иоанна Богослова подгоняют!! -&quot;... и с неба огонь возводил&quot;.... а почему то ... ЕВРЕИ не любят, своего Машиаха (Гитлера) вспоминать... А это ОН ПЕРВЫЙ начал, массовые бомбардировки городов авиацией!... &quot;огонь с неба возводить&quot;.... а в последствии и в Сирии и в Ираке, Сербии... вообще в мире как в Японии... только с неба всё и уничтожал... (их Машиах).
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9 час.
Алексей Тан
А ЭТО правильно вспоминать о. еврее-коммуняков си-си-си-ре... особенно в первую половину века 20-ого.
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9 час.
Владимир Негода
залезли в этот дебильно - воровской капитализм , теперь плоды пожинаем .... все 30 лет только и воюем и конца и края не видать !
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5 час.

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