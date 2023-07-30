Поведение мигрантов достало россиян и даже российские власти. Власть всё-же немного очнулась от своего летаргического сна и своих непонятных для россиян илллюзий о мигрантах-"соотечественниках" из Средней Азии и Закавказья, хотя и не совсем очнулась, тяжела она на подъём.
Накипело: россияне теперь сами дают отпор мигрантам - верное решение
Комментарии
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Александр Пятнистый
черножопые гниды и травматы и ножи имеют и пускают в ход. Дружинников вооружить огнестрелами и спецсредствами. Нужно не церемонится с черножопыми отморозками. А то дождемся и до кровной мести с их стороны.
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6 час.
М
ММ
По каждому незаконному мигранту должны сидеть по цепочке таможенник, полицейский, сотрудник миграционной службы и член той самой диаспоры! Желательно в одной камере и по одной статье!
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5 час.
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