Натянули - полетел: расчет «Суперкама» показал работу БПЛА в зоне спецоперации

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов разведывательных беспилотных летальных аппаратов «Суперкам» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении: https://tvzvezda.
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