Город Старая Русса, это жемчужина Новгородской области, это город Воинской славы, город Достоевского и Рахманинова, братьев Карамазовых и Грушеньки, город лечебной грязи и целительной воды, город - труженик.
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