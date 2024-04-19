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«Ешь салат — не зли ребят»: какими татуировками покрывают себя веганы

«Ешь салат — не зли ребят»: какими татуировками покрывают себя веганы

В идеале веганство подразумевает не только отказ от поедания продуктов животного происхождения. Это целый образ жизни, где не применяются изделия, в которым были использованы животные: кожаная одежда и обувь, мех, шерсть, шелк — табу для вегана.

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