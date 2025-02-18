Айсен Николаев: майнинг должен развиваться без ущерба для населения

Глава Республики Саха (Якутия) и председатель комиссии Госсовета по энергетике, Айсен Николаев, акцентировал внимание на необходимости достижения гармонии между развитием индустрии майнинга и защитой населения от последствий, связанных с потреблением электроэнергии в этой сфере.