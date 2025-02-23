Нефтяники понесут потери – пошлины Трампа обойдутся в 10 млрд долларов Татьяна АрестоваИнвестбанк Goldman Sachs оценил влияние новых импортных пошлин, вводимых администрацией США, на нефтяную отрасль Северной Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии