Владелец хоккейного «Вегаса», семья Уолтон (Walmart) и инвестиционная группа с Джерри Коланджело и Винни Дель Негро – фавориты в борьбе за новую команду НБА в Лас-Вегасе

Возможная команда в Лас-Вегасе – одна из наиболее актуальных тем в ближайшей повестке НБА. Издание The Athletic сообщает, что лига собрала предварительные заявки от возможных будущих владельцев в августе.
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