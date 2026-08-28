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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец хоккейного «Вегаса», семья Уолтон (Walmart) и инвестиционная группа с Джерри Коланджело и Винни Дель Негро – фавориты в борьбе за новую команду НБА в Лас-Вегасе

Возможная команда в Лас-Вегасе – одна из наиболее актуальных тем в ближайшей повестке НБА.  Издание The Athletic сообщает, что лига собрала предварительные заявки от возможных будущих владельцев в августе.

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