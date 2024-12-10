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«Бавария» победила «Шахтер», выиграв 3-й матч подряд в Лиге чемпионов

«Бавария» победила «Шахтер», выиграв 3-й матч подряд в Лиге чемпионов

«Бавария» в гостях одержала победу над «Шахтером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.«Бавария» в гостях одержала победу над «Шахтером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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