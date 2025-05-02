Хроника ударов по территории Украины 30 апреля-1 мая 2025 года

Хроника ударов по территории Украины 30 апреля-1 мая 2025 годаВчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Запорожье, Белой Церкви, Обухове и Фастове Киевской области, … .
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