Хроника ударов по территории Украины 30 апреля-1 мая 2025 года

Хроника ударов по территории Украины 30 апреля-1 мая 2025 годаВчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Запорожье, Белой Церкви, Обухове и Фастове Киевской области, … .