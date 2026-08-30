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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Санитарная авиация Волгоградской области совершила 250 вылетов с начала года С начала 2026 года вертолеты санавиации региона выполнили 250 рейсов, эвакуировав 242 пациента.

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