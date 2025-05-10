Макрон пригрозил России новыми санкциями за отказ от условий Киева

REUTERS/Yoan Valat Против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае, если Москва откажется принять условия 30-дневного перемирия с Украиной, заявил 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон.
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