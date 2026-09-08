Quote Of The Day By Jodie Foster: 'I Think We Are In An Era Of Identity Searching. So This Idea That We Have To Attach To One Identity Over...'

Jodie Foster shares some words of wisdom on identity in our latest quote of the day.Jodie Foster shares some words of wisdom on identity in our latest quote of the day.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым