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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Jodie Foster: 'I Think We Are In An Era Of Identity Searching. So This Idea That We Have To Attach To One Identity Over...'

Quote Of The Day By Jodie Foster: 'I Think We Are In An Era Of Identity Searching. So This Idea That We Have To Attach To One Identity Over...'

Jodie Foster shares some words of wisdom on identity in our latest quote of the day.Jodie Foster shares some words of wisdom on identity in our latest quote of the day.

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