В России заявили об угрозе третьей мировой войны

Если Украина в сегодняшних условиях будет принята в НАТО, то альянс станет прямым участником конфликта, что создаст угрозу мировой войны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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