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Коул Палмер: «Месси или Роналду? Лео, я хотел быть им в детстве»

Ранее 22-летний полузащитник «Челси» стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге, а также футболистом года в сборной Англии по версии болельщиков.

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