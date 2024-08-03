Байден пригрозил Нетаньяху последствиями в случае дальнейшей эскалации в регионе

В случае очередного провоцирования эскалации на Ближнем Востоке Израиль может лишиться помощи США. Об этом американский президент Джо Байден предупредил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет издание Axios со ссылкой на источники.
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