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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская область оказалась на 45 месте среди регионов по уровню безработицы

Рязанская область оказалась на 45 месте среди регионов по уровню безработицы

Уровень безработицы определялся экспертами как отношение численности безработных к численности рабочей силы.

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