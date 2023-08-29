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Тренер «Сочи» Кокорев: «Болельщики сделали многое для того, чтобы на юге хоккей перестал восприниматься как экзотика»

«Когда-то часто говорили, что хоккей для Сочи – экзотика. Где Сочи и где хоккей? Но уже через несколько дней наша команда начнет свой десятый сезон в КХЛ.

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