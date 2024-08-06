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Паводок чуть не разрушил мост на автодороге Баляга – Ямаровка в Забайкалье

Паводок чуть не разрушил мост на автодороге Баляга – Ямаровка в Забайкалье

Мост на автодороге Баляга – Ямаровка в районе Забайкальского края чуть не разрушился из-за паводка, специалистам удалось сохранить целостность сооружения.

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