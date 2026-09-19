В Алтайском крае проголосовали 74% зарегистрировавшихся в ДЭГ избирателей

Для участия в онлайн‑голосовании зарегистрировались более 252 тысяч человек В Алтайском крае проголосовали 74% избирателей, подавших заявление на дистанционное электронное голосование.
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