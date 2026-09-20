UFC вызвала негодование после титульного боя Гана и Хокита

Менеджер Александра Волкова, Иван Банников, раскритиковал UFC за решение организовать бой между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом, полагая, что Волков заслуживает титульного поединка.
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