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Царьград

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UFC вызвала негодование после титульного боя Гана и Хокита

UFC вызвала негодование после титульного боя Гана и Хокита

Менеджер Александра Волкова, Иван Банников, раскритиковал UFC за решение организовать бой между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом, полагая, что Волков заслуживает титульного поединка.

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