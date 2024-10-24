Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в вузах России

В ближайшее время предполагается организовать Международную олимпиаду для студентов бакалавриата стран БРИКС, где победители и лауреаты получат возможность учиться на магистерских программах в российских вузах бесплатно.
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