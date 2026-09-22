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Военные новости ★ сводки СВО

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#раскладка

#раскладка Они уже озверели от безнаказанности. Придёт время, когда они на коленях будут просить пощады, но это будет потом, а пока они все больше беспределят, так как думают, что те, кто их сейчас покрывает, потом не забудут их «вклад», но по истории всегда было обратное.

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