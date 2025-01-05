НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Трансфер Мартирены в «Зенит» сорвался. Петербужцы предлагали 6+3 млн евро и 15% от перепродажи, «Расинг Авельянеда» хотел больше

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, петербуржцы не достигли соглашения с аргентинским клубом «Расинг Авельянеда» и отозвали предложение по 25-летнему защитнику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх