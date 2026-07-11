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Фридман о новом контракте Селебрини: «В «Сан-Хосе» ему скажут: «Ты заслужил максимальную сумму на миллиард процентов. Но можем ли мы заключить сделку, не доходя до нее?»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о будущем контракте форварда « Сан-Хосе » Макклина Селебрини .

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