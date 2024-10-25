Суббота становится рабочей: трудовое расписание переписали – в конце октября узнали о новшествах ноября Ольга БезродняяВ конце октября россияне будут удивлены новостями о начале ноября: первая суббота месяца окажется рабочей, но это сделано для их же блага.
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