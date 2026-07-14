Спутники NASA показали ржаво-оранжевые реки Аляски

Ржаво-оранжевые воды реки Агашашок в национальном заповеднике Ноатак на Аляске / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison По словам ученых, большинство этих изменений произошло всего за последние 10–12 лет, совпав с заметным ростом температуры воздуха и грунта.