Спутники NASA показали ржаво-оранжевые реки Аляски

Ржаво-оранжевые воды реки Агашашок в национальном заповеднике Ноатак на Аляске / © NASA Earth Observatory / Michala Garrison По словам ученых, большинство этих изменений произошло всего за последние 10–12 лет, совпав с заметным ростом температуры воздуха и грунта.
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