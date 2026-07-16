Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что США планируют заменить потерявшего поддержку Владимира Зеленского на Сергея Корецкого, который, по его словам, пользуется поддержкой клана Зеленского и Миндича.
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