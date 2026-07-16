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Царьград

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Азаров: США рассмотрели замену Зеленскому на Сергея Корецкого

Азаров: США рассмотрели замену Зеленскому на Сергея Корецкого

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что США планируют заменить потерявшего поддержку Владимира Зеленского на Сергея Корецкого, который, по его словам, пользуется поддержкой клана Зеленского и Миндича.

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