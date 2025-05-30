Денег поток: цены на рекламу в Telegram увеличились почти втрое

Цены на рекламу в мессенджере Telegram увеличились почти втрое. Пользователи стали активно переходить на этот ресурс в преддверии запрета ее размещения в Instagram (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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