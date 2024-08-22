Врач Омарова предупредила о рисках из-за поддельных БАДов на маркетплейсах

Опасные биологически активные добавки (БАДы), продающиеся на маркетплейсах, могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
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