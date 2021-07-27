Литва под гнётом «гибридной агрессии» Лукашенко

Время узнать правду!ПолитикаЛитва под гнётом «гибридной агрессии» Лукашенко В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинНаписано на русском, но явно неточно. Да, Литве следовало бя поступить правильно, а не как лузеры. Вместо того, чтобы размещать у себя беженцев, вывезти к границе с Белоруссией и загнать обратно. Но что с них возьмешь, одно слово Гейропа.степан дуновНаконец то эти заносчивые литовцы поймут , что такое настоящие мигранты-чужеземцы. А то все вопили на русских практически однокультурных, желаю побольше им этого контингента южного.Комментировать
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