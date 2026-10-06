💡 Более 20 улиц Евпатории остались без света По информации «Крымэнерго», обесточены: ▫️ улицы 13 Ноября, Башенная, Демышева, Интернациональная, Заславского, Казаса, Кольцевая, Комсомольцев-Подпольщиков, Коммунальная, Короленко, Мориса Тореза, Некрасова, Первомайская, Сытникова, Токарева, Толстого, Фрунзе, Чекиста Галушкина, Ясельная; ▫️ переулки Новый, Первомайский; ▫️ проезды Некрасова, Новоселовский.
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