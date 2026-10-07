Дрозденко: Ленобласть лидирует по международному взаимодействию молодежи

В Ленинградской области прошло заседание оргкомитета по международному молодежному сотрудничеству. Одной из главных тем собрания стала работа Международного клуба дружбы региона.
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