Лишний вес и размер бюста: как похудеть, сохранив размер груди Ирэн ОрлонскаяРазмер женской груди зависит от количества жировой ткани, при наборе веса эта привлекательная часть тела становится больше, и это не может не радовать.
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