В октябрьской квитанции ЖКХ сначала смотрите на отопление — там будут сразу два повода для роста. Одна строка в платежке за октябрь может удивить: что смотреть в первую очередь 123RF/legion-media.
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