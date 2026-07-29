⚡️ 9-летний мальчик, пострадавший в результате атаки ВСУ на Керчь, скончался «К сожалению, спасти ребёнка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось.
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⚡️ 9-летний мальчик, пострадавший в результате атаки ВСУ на Керчь, скончался «К сожалению, спасти ребёнка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось.