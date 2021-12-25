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Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Сайт признанного иноагентом «ОВД-Инфо» был заблокирован на территории России. Решение об «ограничении доступа к странице» и об «ограничении доступа к сайту» принял Луховицкий суд Московской области 20 декабря, следует из реестра Роскомнадзора.

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