Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Они там просто боролись против сепаратизма, а вы напали!

Они там просто боролись против сепаратизма, а вы напали!

Василий Вереск Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".

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Комментарии
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Елена Смирнова
дааа, долго придется нам зачищать от мразей наши территории! но ничего, вычистим, мы терпеливые!
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14 час.

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