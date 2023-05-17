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Сатановский одной фразой «заставил молчать» Пугачеву и всех, кто против СВО на Украине

Сатановский одной фразой «заставил молчать» Пугачеву и всех, кто против СВО на Украине

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире программы «Соловьев LIVE» одной фразой «заставил молчать» певицу Аллу Пугачеву и всех противников СВО.

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