Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9

Переходник, который оторвало после зажигания двигателей первой ступени ракеты-носителя «Тяньлун-3» / © Weibo Сегодня, 3 июля, в китайских социальных сетях появился видеоролик с неудачного статического испытания.
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