Почему некоторые люди с ревматоидным артритом отмечают боль без воспаления

За последние годы лечение ревматоидного артрита (РА) прошло долгий путь. Во многих случаях целый ряд лекарственных препаратов теперь может успешно успокоить воспалительные клетки, вызывающие отек и боль, когда они проникают в ткани вокруг суставов.
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