Глава оренбургского Минархитека отреагировала на критику

Чиновница опубликовала на своей странице в соцсети такой пост: — Думает только об Оренбурге, не думает о городе вообще, слишком часто выступает на российских форумах, не звучит в федеральной повестке, не занимается историческим центром, уж больно сильно интересуется историческим центром, много фонарей, недостаточно фонарей, хочет застроить все свободные участки, не имеет плана застройки, контролирует работы по благоустройству, не смотрит за качеством работ по благоустройству, много деревьев, мало деревьев, зачем стратегия сохранения и развития, нет стратегии сохранения и развития, только бы красоту, зачем нам красота — ну и ещё много чего, что стало обсуждаться в сетях, каналах и средствах массовой информации, когда уже в далёком мае 2019 я стала главным архитектором области, а потом в области появилось второе в России министерство архитектуры.