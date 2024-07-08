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MotoTeamRussia

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Мощность Suzuki RM-Z250 RM Army Edition 2024. Диностенд

Мощность Suzuki RM-Z250 RM Army Edition 2024. Диностенд

Suzuki в этом году проводит акцию для новых владельцев RM-Z250 и RM-Z450. Те, кто покупает в 2024 году новый кроссовый Suzuki, смогут бесплатно получить комплект RM Army Edition, состоящий из выхлопа Pro Circuit T-6 и набора графики RM Army Edition от Throttle Syndicate.

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