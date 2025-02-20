Боль в тепле. Врач Быков указал 3 верных признака обморожения

В Россию продолжается зима, а с ней никуда не уходит и риск обморожений. Как их выявить и что с ними делать? Какие симптомы могут указывать на обморожение и как правильно оказывать первую помощь при переохлаждении на улице? Об этом aif.
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