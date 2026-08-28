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Пронедра

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США могут вдвое нарастить нефтяные резервы за счет Венесуэлы

США могут вдвое нарастить нефтяные резервы за счет Венесуэлы Вашингтон близок к заключению сделки, которая позволит получить контроль над частью нефтяных месторождений южноамериканской страны.

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